Riesiger Asteroid rast heute auf die Erde zu

Die NASA beobachtet derzeit einen busgroßen Asteroid, der heute an der Erde vorbeifliegen soll.

Ein riesiger Asteroid, der auf die Erde zurast, versetzt die Experten in Aufruhr. Beamte der Weltraumbehörden (JPL & CNEOS) schätzen, dass der Weltraumfels zwischen 8 und 18 Meter breit ist.

Das All-Geröll soll allerdings mit etwa 47.150 km/h an der Erde hauchdünn vorbeiziehen. Die Entfernung zwischen dem Asteroiden und der Erde soll in etwa so groß sein, wie die Entfernung der Erde zum Mond (384.472) und soll entsprechend keine Gefahr für die Erde darstellen.

© Getty ×

Der Weltraumfelsen mit der Bezeichnung 2024 VK3 ist nur einer von fünf Asteroiden, die an diesem Wochenende an unserem Planeten vorbeifliegen werden. Die anderen Asteroiden werden Entfernungen von über einer Million Kilometer einhalten, wobei der hausgroße Asteroid 2024 UC5 an 4.152.107 Kilometer entfernt sein wird.

Asteroiden gelten als erdnah.

Obwohl auf der Erde keine Gefahr besteht, gelten alle Flugobjekte als erdnah (Near Earth Objects, NEO), da sie weniger als fünf Millionen Kilometer von der Erde entfernt vorbeifliegen. Insgesamt hat die NASA nicht weniger als 36.000 erdnahe Objekte in unserem Sonnensystem dokumentiert.

Die Weltraumbehörde verfolgt die Asteroiden, um mögliche ausgehende Gefahren rechtzeitig zu erkennen und verhindern zu können. Besonders wichtig bei dieser Arbeit ist ein Weltraumteleskop, das gefährliche Himmelsgeschosse entdecken soll.

NASA ist vorbereitet.

Die Experten der US-Weltraumbehörde warnen dennoch, denn derzeit fliegen immer mehr Asteroiden auf die Erde zu. Eine eigene Agentur entwickelt derzeit Technologien und Strategien, die die Erde vor einem möglichen Asteroideneinschlag schützen sollen.

2021 ließ man in einem Test den Asteroiden Dimorphos in ein Raumfahrzeug einschlagen, der daraufhin die Flugbahn maßgeblich änderte. Im Oktober startete die Raumsonde Hera aus Europa, um Dimorphos genauer zu untersuchen und Erkenntnisse für die Zukunft zu sammeln.