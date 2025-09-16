Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Putin
© Getty

Ukraine

Russland-Experte schockt mit Kriegs-Prognose

16.09.25, 08:25
Teilen

Putin braucht den Konflikt: „Er ist der Präsident des Krieges" 

Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen schon dreieinhalb Jahre an. Obwohl es unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump zumindest diplomatische Bewegungen gab, führt Russland den brutalen Krieg im Nachbarland ungehindert fort.

"Präsident des Krieges"

Für Nikolai Petrow, leitender Analyst beim New Eurasian Strategies Center in London, dürfte der Ukraine-Krieg auch noch länger anhalten. „Putin ist der Präsident des Krieges“, sagte der Experte zu „Politico“.

Für den Kreml-Chef sei der Krieg inzwischen zentral: „Vom Kriegsführer zum normalen Präsidenten in Friedenszeiten zurückzukehren, käme einer Degradierung gleich“, so Petrow. Putins politisches Überleben hänge daher an der Dauer des Konflikts.

"Krieg ist Frieden"

Diese Einschätzung teilt auch Militärexperte Marcus Matthias Keupp. „Ich sage mittlerweile, dass der Krieg wahrscheinlich überhaupt nicht mehr enden wird, weil er für Russland das ideale Geschäftsmodell ist“, so der Experte im ZDF.

Der Konflikt würde das autokratische Regime stärken. „Krieg ist Frieden - zumindest innerlich, für Russland“, so Keupp. Vor allem auch die Wirtschaft sei mittlerweile völlig auf den Krieg ausgerichtet und auch von ihm abhängig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden