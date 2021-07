Hat Nostradamus Englands Elfer-Drama vorausgesagt?

Nostradamus prophezeite eine Katastrophe auf der britischen Insel. Meinte er damit das EM-Finale?

Die Weissagungen des im 16. Jahrhundert in Frankreich lebenden Nostradamus sind legendär. Seine prophetischen Gedichte, die aus Gruppen von je 100 zusammengefassten Vierzeilern bestehen, machten ihn bereits zu seinen Lebzeiten berühmt. Mit diesen Versen soll Nostradamus zahlreiche Ereignisse, die weit in der Zukunft lagen, vorhergesagt haben. So soll der Astrologe unter anderem Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit haben.

Katastrophe auf der Insel

Fußball-Fans wollen nun entdeckt haben, dass Nostradamus auch Englands Elfer-Drama bei der Europameisterschaft prophezeite. Und tatsächlich berichtete der Wahrsager von einer größeren Katastrophe auf der britischen Insel.

Das EM-Finale wird Nostradamus dabei aber nicht gemeint haben. Seine Prophezeiungen betreffen stets nur Politik und Kriege – niemals aber Sport. Der gebürtige Franzose war aber erklärter Gegner von England und würde sich über das Elfer-Drama wohl gefreut haben.