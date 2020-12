San Marino rudert zurück und untersagt Silvesterfeier

Der Kleinstaat passt sich an Anti-Covid-Maßnahmen in Italien an

San Marino rudert in Sachen Silvesterfeiern zurück. Der Kleinstaat am Apennin, der erst vor zwei Tagen den Lokalen erlaubt hatte, zu Silvester bis 1.00 Uhr offen zu halten, passt sich jetzt an die strengen Anti-Covid-Vorschriften an, die Italien am Freitagabend angekündigt hat. So plant die Regierung von San Marino einen Lockdown am 24., 25., 26. und 31. Dezember, sowie am 1., 2. und 3. Jänner, berichteten italienische Medien am Samstag.

Die lockeren Anti-Corona-Vorlagen im Zwergstaat hatten für Unmut im benachbarten Italien gesorgt. Befürchtet wurde, dass Tausende Menschen die Adria-Badeortschaften in der Region Emilia Romagna verlassen könnten, um Silvester in den Restaurants von San Marino zu feiern. Die Restaurantinhaber in Rimini und Umgebung beklagten die Konkurrenz aus San Marino. Daraufhin beschloss die Regierung des Zwergstaates, die eigenen Regelungen für die Weihnachtsfeiertage an die neuen Restriktionen in Italien anzupassen.

Seit Beginn der Pandemie sind in San Marino 54 Covid-19-Infizierte gestorben. Das Land zählt 33.000 Einwohner