Schafft es privates Raumfahrtunternehmen Astrobotic auf den Mond?

Eine historische private Mission zur Landung auf dem Mond drohte am Montag wegen technischer Probleme zu scheitern.

Schon bei der Apollo 13 Mission im Jahr 1970 scheiterte die Mondlandung wegen massiver technischer Probleme. Die aktuellen Probleme sind ein Rückschlag für Amerikas Hoffnungen, den ersten Roboter seit fünf Jahrzehnten auf der Mondoberfläche abzusetzen.



Der Peregrine Lunar Lander von Astrobotic, der an der Spitze der neuen Vulcan-Rakete der United Launch Alliance befestigt war, startete in der Nacht vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida und trennte sich etwa eine Stunde später erfolgreich von seiner Trägerrakete.

Diese von Astrobotic Technology im Jahr 2024 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt die Peregrine-Mondlandefähre auf der Mondoberfläche. © Astrobotic Technology via AP ×

Die Teams der Bodenkontrolle stellten jedoch fest, dass sie nicht in der Lage waren, das unbemannte Raumfahrzeug korrekt auf die Sonne auszurichten, was für das an der Oberseite des Raumfahrzeugs angebrachte Solarpanel erforderlich ist, um die maximale Energieerzeugung für die Systeme von Peregrine zu erreichen.In seinem letzten Update twitterte Astrobotic: "Das Team glaubt, dass die wahrscheinliche Ursache für die instabile Ausrichtung auf die Sonne eine Antriebsanomalie ist, die, wenn sie sich bewahrheitet, die Fähigkeit des Raumfahrzeugs zur sanften Landung auf dem Mond bedroht."Das Unternehmen fügte hinzu, dass sich Peregrine derzeit in einer erwarteten Kommunikationspause befindet und es weitere Informationen geben wird, sobald der Kontakt wiederhergestellt ist.Peregrine soll den Mond erreichen und dann mehrere Wochen lang eine Umlaufbahn beibehalten, bevor es am 23. Februar in einer Region mittlerer Breite des Mondes namens Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landet.