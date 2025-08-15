Schießerei in einer Moschee in Schweden: Mehrere Verletzte

In der schwedischen Stadt Örebro sollen während des Freitagsgebets in einer Moschee mehrere Schüsse gemeldet.

Es soll mehrere Verletzte geben. Der Täter ist offenbar auf der Flucht. Die Polizei ruft dazu auf, das Gebiet rund um die Moschee zu meiden.

Die Polizei erklärte in einer Pressemitteilung: „Es ging ein Anruf wegen eines mutmaßlichen schweren Gewaltverbrechens im Zusammenhang mit einer Moschee in Örebro ein. Mehrere Rettungsdienste und die Polizei sind vor Ort.“

„Wir haben Alarm wegen Knallgeräuschen erhalten“, teilte der Pressesprecher der Polizei von Örebro mit. Der erste Alarm sei um 13.45 Uhr eingegangen.

Mann angeschossen

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender SVT meldet, dass Zeugen mehrere Schüsse gehört haben. Ein Mann, der die Moschee verließ, wurde laut eines Zeugen angeschossen. Er erklärte gegenüber dem Sender: „Ein anderer Mann lief ihm nach und schoss vier bis fünf Mal.“

Hintergründe unklar

Derzeit sei noch nicht bekannt, ob es sich bei den Schüssen um einen persönlichen Konflikt handle oder ob die Waffe gezielt auf Besucher in der Moschee gerichtet war.

Sieben Krankenwägen sind vor Ort.

Mehr dazu in Kürze ...