2. Trump-Putin-Gipfel eventuell in Wien

Folgt dem Trump-Putin-Treffen auf der eisigen Militärbasis in Alaska bald ein Gipfel in Wien? Korrespondenten sprechen über einen zweiten Gipfel, der sei nicht unwahrscheinlich.

Auf einer Militärbasis in Alaska suchen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in der Nacht auf Samstag nach Lösungen für den Ukraine-Krieg. Es steht ein historisches Treffen bevor - Trump und Putin hatten sich das letzte Mal 2019 beim G20-Treffen in Osaka gesehen.

Zweiter Gipfel in Wien möglich

Das Treffen heute wird in die Geschichte eingehen - erste Verhandlungsergebnisse werden gegen Mitternacht erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nicht dabei, wenn es im US-Staat Alaska um den Krieg auf seinem Land geht, das von Russland im Februar 2022 überfallen worden ist.

Korrespondenten halten es aber nicht für unwahrscheinlich, dass auf den 1. Trump-Putin-Gipfel bald ein zweiter folgen wird. Und zwar in einem "neutralen Land", wie es von vielen Politbeobachtern heißt. Dort könnte dann auch Selenskyj dabei sein. Unter anderem ist Wien im Gespräch, die Hauptstadt Österreichs und UNO-Sitz.

ZIB-Korrespondent Markus Müller © orf

Die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Gipfel sei hoch, wenn es beim Trump-Putin-Treffen erste Ergebnisse gibt, sagte auch ZIB-Korrespondent Markus Müller aus Washington.