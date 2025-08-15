Bitpanda EROBERT britischen Markt und holt jetzt FC Arsenal als Partner

Bitpanda ist ab sofort offizieller Krypto Trading Partner des Arsenal Football Club. Der FC Arsenal kommt so zu Bayern München, Paris Saint-Germain und AC Milan hinzu.

Das Wiener Krypto-Unicorn Bitpanda expandiert ins Vereinigte Königreich und sichert sich gleichzeitig eine prestigeträchtige Partnerschaft mit dem FC Arsenal als offizieller Krypto-Trading-Partner.

„Wir glauben, dass Großbritannien in den nächsten zwei Jahren zu einem unserer größten Märkte werden wird", verkündet Bitpanda-CEO Eric Demuth selbstbewusst. Das Wiener Fintech-Unternehmen mit Milliarden-Bewertung startet jetzt offiziell im britischen Markt – und landet dabei gleich einen Mega-Deal mit einem der bekanntesten Fußballclubs der Welt.

Komplettes Angebot für Großbritannien

Bitpanda bringt sein komplettes Angebot nach Großbritannien. Britische Anleger können ab sofort auf mehr als 600 handelbare Krypto-Assets zugreifen. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein: „Großbritannien ist ein globaler Finanzknotenpunkt und Heimat von Investoren, die sich mit Finanzen auskennen und technisch versiert sind", erklärt Demuth die Strategie hinter dem Markteintritt. Die Nachfrage nach Kryptowährungen explodiert regelrecht – und Bitpanda will davon profitieren.

Doch der Wiener Krypto-Spezialist expandiert nicht nur mit seiner Trading-Plattform. Auch die B2B-Schiene Bitpanda Technology Solutions (BTS) startet im Vereinigten Königreich durch. Die Leitung übernimmt Pantelis Kotopoulos als Country Director UK. Demuth betont: Der heutige Start sei „nur der Anfang" einer umfassenden Expansion in den britischen Markt.





FC Arsenal: Bitpanda-Branding "im Emirates Stadium"

Zum Markteintritt sichert sich Bitpanda einen spektakulären Werbedeal: Das Unternehmen wird „offizieller Krypto-Trading-Partner" des FC Arsenal! Die mehrjährige globale Partnerschaft bringt das Bitpanda-Branding ins Emirates Stadium und auf alle digitalen Kanäle des Vereins. Kunden des Fintechs dürfen sich zudem auf exklusive Arsenal-Benefits freuen. Der Premier-League-Vizemeister gehört zu den bekanntesten Fußballclubs weltweit.

Arsenal reiht sich damit in die illustre Liste der von Bitpanda gesponserten Top-Clubs ein. Das Wiener Unicorn unterstützt bereits den FC Bayern München, Paris Saint-Germain, AC Milan und den FC Basel. Die Fußball-Offensive ist Teil einer aggressiven Marketingstrategie, mit der Bitpanda seine Markenbekanntheit in ganz Europa steigern will – und jetzt auch auf der britischen Insel.

Mit dem UK-Launch und dem Arsenal-Deal setzt Bitpanda seinen ehrgeizigen Expansionskurs fort. Großbritannien soll innerhalb von nur zwei Jahren zu einem der wichtigsten Märkte für das Wiener Krypto-Unternehmen werden – der Fußball-Coup könnte dabei der entscheidende Türöffner sein.