Frühzüge, Nachtverbindungen und dichtere Takte für die Ostregion

Pünktlich zum Schulstart setzt der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) mit den Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland und gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) weitere Verbesserungen im Bahnangebot um.

Ab September erweitert der Verkehrsverbund Ost-Region gemeinsam mit den Ländern Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie den ÖBB das Bahnangebot erheblich. Zum Schulstart rollen zusätzliche Früh- und Nachtzüge durch die Ostregion. Die neuen Verbindungen sind dichter getaktet und besser auf den Tagesrhythmus der Menschen abgestimmt.

Mehr Züge für Frühaufsteher und Abendpendler

Auf der Pottendorfer Linie (S60) fahren werktags zwei neue Frühzüge. Sie sichern einen durchgehenden Halbstundentakt ab 04:41 Uhr von Wien Hauptbahnhof bis Wr. Neustadt. Auch auf der Inneren Westbahn (S50) profitieren Fahrgäste von mehr Abendverbindungen. Ab Wien Westbahnhof gibt es zwei zusätzliche Züge um 22:26 Uhr und um 22:56 Uhr bis Eichgraben-Altlengbach. Wegen Bauarbeiten endet der Schienenverkehr derzeit in Rekawinkel. Ein Schienenersatzverkehr übernimmt bis Neulengbach.

In den Nachtstunden verbessert sich das Angebot deutlich. Die neue CJX5-Verbindung bringt an Wochenenden und Feiertagen um 01:48 Uhr Fahrgäste von Wien nach Amstetten. Die Rückfahrt startet um 00:10 Uhr und endet nun direkt am Wiener Westbahnhof. Auch das Weinviertel wird besser angebunden. Mit der S3 geht es täglich um 02:01 Uhr ab Wien bis Hollabrunn. Frühaufsteher fahren um 04:04 Uhr von Hollabrunn Richtung Wien. „Die späte Verbindung ab Wien bietet eine schnelle und verlässliche Rückfahrt“, sagte Barbara Novak, Stadträtin in Wien.

Mehr Verbindungen auf der Ostbahn

Auch die Ostbahn wird ausgebaut. Auf der Strecke Wien – Bratislava-Petržalka (REX6) starten bald zwei zusätzliche Frühzüge. Auf der Linie REX63/64 gibt es am Wochenende eine neue Frühverbindung ab Neusiedl am See um 04:32 Uhr nach Bruck an der Leitha. "Frühe Verbindungen eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für alle, die flexibel unterwegs sein wollen“, erklärte Heinrich Dorner, SPÖ-Verkehrslandesrat im Burgenland. "Von den Frühzügen auf der Pottendorfer Linie über Abendverbindungen im Wienerwald bis zu den Nachtzügen ins Most- und Weinviertel bekommt Niederösterreich das stärkste Zugangebot, das es je gab“, sagt Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Starke Buslinien für die Stammstrecke

Auch während des Schienenersatzverkehrs auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Meidling und Floridsdorf wird das Angebot verbessert. Die Buslinie 900 fährt werktags zwischen Praterstern und Handelskai in der Hauptverkehrszeit nun alle fünf Minuten. Der Direktbus 905 fährt alle vier Minuten und bietet am Abend eine verlängerte Taktung bis 21:00 Uhr. Ein zusätzlicher Frühbus startet um 05:15 Uhr ab Floridsdorf.