Schon wieder Beinahe-Crash am Himmel über den USA

US-Luftfahrtbehörde FAA nahm Ermittlungen zu dem Vorfall auf

Am Himmel über den USA hat es erneut einen Beinahe-Zusammenstoß gegeben: Ein US-Linienflugzeug musste am Freitag ein abruptes Manöver fliegen, um eine Kollision mit einer anderen Maschine zu verhindern. Er selbst und mehrere weitere Passagiere seien aus ihren Sitzen an die Kabinendecke geschleudert worden, als die Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines plötzlich dutzende Meter weit absackte, berichtete nun der Komiker Jimmy Dore im Onlinedienst X über den Vorfall.

Der Flug war von Burbank nahe Los Angeles nach Las Vegas unterwegs. Der Pilot berichtete laut Dore in einer Borddurchsage, er habe einem anderen Flugzeug ausweichen müssen, "das direkt auf uns zukam". Die US-Luftfahrtbehörde FAA nahm Ermittlungen zu dem Vorfall auf. Laut FAA gab es auf Flug 1496 von Southwest Airlines einen Alarm, "wonach sich eine andere Maschine in der Umgebung befand".

Die Fluggesellschaft erklärte, während des Steigflugs nach dem Start vom kalifornischen Burbank habe es zweimal Alarm gegeben, woraufhin das Flugzeug stark angestiegen und abgesackt sei. Die Maschine habe ihren Flug nach Las Vegas anschließend fortsetzen können und sei ohne Zwischenfall gelandet. Laut Southwest Airlines wurden zwei Besatzungsmitglieder verletzt, alle Passagiere seien unverletzt geblieben.

Wie ist es um die Flugsicherheit bestellt?

Laut der spezialisierten Website FlightAware befand sich die Linienmaschine im gleichen Luftraum wie ein Jagdflugzeug vom Typ Hawker Hunter MK-58. Der Vorfall wirft erneut Fragen nach der Flugsicherheit in den USA auf. Seit Amtsantritt von Präsident Donald Trump hat die Regierung hunderte Mitarbeiter der Luftfahrtbehörde entlassen.

Erst vor einer Woche hatte ein B-52-Kampfbomber eine Passagiermaschine von Delta Airlines zu einem abrupten Ausweichmanöver gezwungen. Im Jänner waren bei einem Zusammenstoß zwischen einem Armeehubschrauber und einem Passagierflugzeug beim Landeanflug auf Washington alle 67 Insassen beider Maschinen ums Leben gekommen.

Flugzeug kurz vor Start in Denver wegen Feuers geräumt

Am Flughafen von Denver im US-Staat Colorado musste am Samstag unterdessen ein Passagierflugzeug wegen eines Feuers geräumt werden. Wie die Fluggesellschaft American Airlines mitteilte, musste die Maschine den geplanten Start in Richtung Miami wegen eines "mechanischen Problems" abbrechen, beim Abbremsen platzten die Reifen und die Bremsen gerieten in Brand.

Alle 173 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder hätten das Flugzeug auf dem Rollfeld sicher verlassen, betonte die Fluggesellschaft. Online veröffentlichte Videos zeigten hektische Passagiere beim Verlassen der Maschine über eine Notrutsche, während dichter Rauch unter dem Flugzeug hervorquoll.