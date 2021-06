Der Täter befindet sich auf der Flucht.

In Espelkamp im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Der Täter befinde sich noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Nach dpa-Informationen befindet sich der Tatort in der Innenstadt von Espelkamp, einer 25.000-Einwohner-Stadt im Nordosten Nordrhein-Westfalens. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um einen Mann und eine Frau.

Hintergründe unklar

Ein Tatort befindet sich nach ersten Angaben in einem Haus, der andere davor. Laut Polizei ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Nach Informationen des "Westfalen-Blatts" wurden Polizeikräfte aus der ganzen Region zusammengezogen, um den Tatverdächtigen zu suchen.

Medienberichte, wonach es sich um einen Amoklauf gehandelt habe, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Informationen.