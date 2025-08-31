Schulbeginn auf Dienstag verschoben - Starkregen-Alarm in Südfrankreich

Die Präfektur zieht die Notbremse: In den Bouches-du-Rhône (Raum Marseille an der Mittelmeerküste, westlich von Nizza) wird der Schulbeginn wegen Unwetter von Montag, 1. September 2025, auf Dienstag, 2. September 2025, verschoben. Eltern müssen umplanen, Schulen bleiben dicht – Sicherheit geht vor.

Unwetterfront rollt an



Météo-France hält ab Sonntagabend, 31. August, eine Orange-Warnung aufrecht: Gewitter und Starkregen erfassen zuerst das Rhônetal (Flusstal zwischen Lyon und Mittelmeer; vergleichbar mit dem Inntal, nur breiter und länger). Am Montag trifft es besonders die Achse von Marseille bis in den Norden des Vaucluse (Region um Avignon, die „Papststadt“, etwa 80 km landeinwärts).



Wetterextreme im Anflug



Neben den Bouches-du-Rhône sind auch der Vaucluse, die Alpes-de-Haute-Provence und die Hautes-Alpes (hochalpines Gebiet um Briançon an der italienischen Grenze) sowie das Var (Küstenstreifen mit Toulon und Saint-Tropez, zwischen Marseille und Nizza) bis voraussichtlich Montag, 18:00 Uhr, in Orange. Lokal drohen in wenigen Stunden 100–150 mm Regen – drei bis vier Monatsmengen –, dazu heftige Blitze, Sturmböen und punktuell Hagel.



Falls sie in Südfrankreich unterwegs sind

Unnötige Fahrten vermeiden, gefährdete Bereiche wie Unterführungen und Bachläufe weiträumig meiden, Veranstaltungen im Freien absagen und lose Gegenstände sichern. Offizielle Hinweise der Präfekturen und von Météo-France laufend prüfen – die Lage kann sich kurzfristig zuspitzen.