Nur diesen September! Vintage Fußballtrikot Pop-Up in der BahnhofCity Wien West

Im September 2025 verwandelt sich die BahnhofCity Wien West in ein Paradies für Fußballfans. Das Vintage Fußballtrikot Pop-Up im Erdgeschoss neben DUNKIN' Donuts präsentiert authentische Trikots von Legenden wie Ronaldinho, Herbert Prohaska und Michael Owen. Der Eintritt ist frei.

Für jeden etwas dabei



Das Event richtet sich an Sammler, Nostalgiker und Mode-Enthusiasten gleichermaßen. Die zentrale Lage macht den Pop-Up Shop leicht erreichbar und bietet die perfekte Gelegenheit, Fußballgeschichte hautnah zu erleben und ein authentisches Stück Geschichte mit nach Hause zu nehmen.

Die Verkaufstermine



Freitags: 5., 12. & 26. September 2025 (10:00-21:00 Uhr)

Samstags: 6., 13. & 27. September 2025 (09:00-18:00 Uhr)



An diesen sechs Terminen können Sammler und Fans aus einer kuratierten Auswahl an 90er-Jahre-Klassikern, seltenen Sammlerstücken und kultischen Turnierjersey wählen.



Authentizität garantiert

Der Original Football Shop prüft jedes Vintage-Trikot zu 100% auf seine Originalität. Die Kollektion umfasst rare Sammlerstücke und historische Fußball-Memorabilia, die das Herz jedes Fans höher schlagen lassen. Ein Tischfußballtisch sorgt für zusätzliche Unterhaltung und echten Stadionflair.