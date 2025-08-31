Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Ukraine

Von der Leyen: EU arbeitet an Plänen für Schutztruppen

31.08.25, 20:35
US-Präsident Trump hat demnach US-Präsenz als Teil von Sicherheitsgarantien für Kiew zugesichert

Die EU arbeitet nach den Worten von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an konkreten Plänen für die Entsendung multinationaler Truppen in die Ukraine.

Dies sei Teil von Sicherheitsgarantien nach einem Ende des russischen Angriffskrieges und werde von den USA unterstützt, sagt von der Leyen der Zeitung "Financial Times" (Montag). Präsident Donald Trump habe eine amerikanische Präsenz als Teil dieser Garantien zugesichert.

