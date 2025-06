Grüne Energie an der blauen Donau

Die neunte Landstrom-Anlage der LINZ AG für Donau-Kreuzfahrtschiffe wurde in Betrieb genommen.

Linz. Die Saison für Donau-Kreuzfahrtschiffe nimmt derzeit so richtig Fahrt auf, rechtzeitig davor nahm die LINZ AG vor Kurzem ihre insgesamt neunte Landstrom-Anlage in Betrieb. Diese befindet sich an der Oberen Donaulände in der Nähe der Linzer Nibelungenbrücke. Bei jeder Anlegestelle können jeweils parallel zwei Schiffe mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Durch die Erweiterung des Landstrom-Angebots stehen damit sechs Anlagen in Linz sowie drei in Engelhartszell zur Verfügung.

Das nachhaltige Vorzeigeprojekt Landstrom ist seit dem Start des Anlagenbetriebs im April 2024 eine Erfolgsgeschichte. An den Donauländen floss seit etwas mehr als einem Jahr nicht nur die Donau, sondern auch umweltfreundlicher Landstrom für Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt nutzten 45 Schiffsbetreiber die neuen Anlagen für 189 Kabinenschiffe. Die hohen Erwartungen, die in die Landstrom-Anlagen in punkto Nachhaltigkeit gesetzt wurden, konnten übertroffen werden. Dafür ist auch die Akzeptanz der Schiffsbetreiber verantwortlich. Die Anschlussquote lag annähernd bei 100 Prozent.

Der große Vorteil der Landstromanlangen, die den Einsatz von Dieselaggregaten während der mehrstündigen bis mehrtägigen Aufenthalte ersetzen, ist die beträchtliche Reduktion der Lärm- und Luftschadstoff-Emissionen an den Anlegestellen im Stadtzentrum. Die Bevölkerung, das Personal und die Passagiere auf den Schiffen sowie die Umwelt profitieren unmittelbar. Das Ergebnis der bisher 1.700 Anschlussvorgänge lässt sich sehen. Bis jetzt konnten 3.785 Tonnen (t) CO2 eingespart werden. Außerdem wurden 41 t Stickoxide und 0,9 t Feinstaub vermieden. Dazu kommt die Lärmreduktion, die für die Menschen auf den Schiffen und die Anrainer sehr wertvoll ist.