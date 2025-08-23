"Schwarzer Mond": Seltenes Phänomen am Nachthimmel

Am 23. August tritt ein seltenes Himmelsereignis ein: der „Schwarze Mond“. Das Phänomen sorgt nur alle paar Jahre für besonders dunkle Nächte und damit ideale Bedingungen zur Sternenbeobachtung.

Der „Black Moon“ beschreibt den vierten Neumond innerhalb einer astronomischen Jahreszeit. Dieses Ereignis kommt nur rund alle 33 Monate vor. In den meisten Jahren gibt es zwölf Neumonde, heuer sind es jedoch 13. Der Begriff ist nicht offiziell astronomisch definiert, wird aber ähnlich wie der „Blue Moon“ verwendet und beschreibt eine kalendarische Besonderheit.

Bedeutung des Phänomens

Am 23. August 2025 tritt der „Schwarze Mond“ um 8:06 Uhr (MESZ) im Zeichen der Jungfrau auf. In einigen Regionen der Erde, darunter an der US-Westküste oder in Alaska, beginnt das Ereignis schon am 22. August. Für Esoteriker gilt der schwarze Mond als Symbol für Neuanfang, Reflexion und Loslassen.

Ideale Bedingungen für Sternenbeobachter

Weil bei Neumond kein Mondlicht den Himmel erhellt, lassen sich Sterne, Milchstraße und Meteore besonders gut beobachten. Rund um das Ereignis bieten die Nächte daher beste Voraussetzungen für Hobby-Astronomen.

Wann ist der nächste „Schwarze Mond“?

Der letzte schwarze Mond fand am 19. Mai 2023 statt. Nach dem diesjährigen Ereignis müssen Interessierte bis 2027 warten. Schon am 7. September 2025 steht mit einer totalen Mondfinsternis das nächste Astro-Highlight bevor.