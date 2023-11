Setzte Top-Politiker Kollegin unter Drogen?

Die Staatsanwaltschaft erklärte weiterhin, dass Guerriau im Rahmen von "in flagranti" Ermittlungen in Gewahrsam genommen wurde, jedoch offiziell nicht festgenommen ist, da dies die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität erfordert.

Ein skandalöser Vorfall erschüttert die politische Szene in Paris: Der 66-jährige Mitte-rechts-Senator Joël Guerriau wurde am Donnerstag von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Vorwurf lautet, er habe einer Frau heimlich Drogen verabreicht, um sie gefügig zu machen und sexuell zu missbrauchen.

Drogen gefunden

Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte, dass Guerriau verdächtigt wird, "einer Person ohne deren Wissen eine Substanz verabreicht zu haben, die ihre Urteilsfähigkeit oder die Kontrolle über ihre Handlungen beeinträchtigt, um eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Übergriff zu begehen". Der Vorfall soll sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignet haben, und das mutmaßliche Opfer, angeblich eine Abgeordnete, erstattete sofort Strafanzeige.

Anwalt Rémi-Pierre Drai äußerte Empörung darüber, dass Untersuchungsdetails vorab in die Presse gelangten. Er betonte, dass die Wahrheit weit von der negativen Darstellung entfernt sei. Guerriaus angebliches Opfer fühlte sich nach einem gemeinsamen Abend plötzlich unwohl und verließ eilig die Wohnung des Senators. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch drastisch, was zu einer Krankenhauseinweisung führte. Ein Drogentest bestätigte ihre Befürchtungen: Spuren von Ecstasy waren in ihrem Körper nachweisbar.

Die Staatsanwaltschaft erklärte weiterhin, dass Guerriau im Rahmen von "in flagranti" Ermittlungen in Gewahrsam genommen wurde, jedoch offiziell nicht festgenommen ist, da dies die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität erfordert. Beamte durchsuchten auch sein Büro und seine Wohnung, wo sie Ecstasy fanden, was nun mit den Proben abgeglichen wird.