Showdown in der Karibik: USA schicken U-Boot vor Kubas Küste

Die USS Helena sei im Zuge eines zuvor geplanten Manövers nach Guantánamo Bay geschickt worden, teilte das zuständige Regionalkommando (Southcom) am Donnerstag mit. Es handelt sich demnach um einen Routinebesuch.

Bei der Ankunft der russischen Fregatte "Admiral Gorschkow" waren am Mittwoch 21 Salven abgefeuert worden, wie örtliche Medien berichteten. Auch ein Atom-U-Boot sei vor der Küste gesichtet worden. Grund für den Besuch vom 12. bis 17. Juni ist nach Angaben der kubanischen Regierung die historische Freundschaft zwischen den beiden Staaten. US-Medien schrieben allerdings, Russland plane Militärübungen in der Karibik. In Havanna wurden auch ein russischer Öltanker und ein Bergungsschlepper erwartet. Keines der Schiffe soll laut offiziellen Angaben Atomwaffen an Bord haben.

???????????????????? U.S. IS CHASING NUCLEAR RUSSIAN SUBMARINE NEAR FLORIDA



2 U.S. Navy destroyers are following a group of Russian vessels that came within 66 miles of Florida on the way to Cuba last night.



Analysts believe Russia is strategically sending a warning to the U.S. after NATO… pic.twitter.com/zjJeSTyjMj