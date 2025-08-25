Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Kind Pistole
© Getty

Drama in Ukraine

Siebenjähriger erschoss beim Spielen Nachbarsmädchen (6)

25.08.25, 11:58
Teilen

Für sechsjähriges Mädchen kam jede Hilfe zu spät - Vater des Schützen festgenommen  

In der Ukraine hat ein Siebenjähriger mit der Jagdwaffe seines Vaters beim Spielen die Tochter des Nachbarn erschossen. Der Bub habe bei sich im Haus mit dem Gewehr gespielt, als sich der Schuss löste, teilte die Polizei mit. Das sechs Jahre alte Mädchen starb an den Schussverletzungen. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am Freitag im Umland der Hauptstadt Kiew, wie ukrainische Medien am Montag berichteten.

Der Vater des Buben wurde festgenommen. Die Behörden haben ein Strafverfahren gegen ihn wegen Verletzung der Aufsichtspflicht und fahrlässigen Umgangs mit Schusswaffen eingeleitet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden