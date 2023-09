So schön strahlt der Sex-Supermond

Normalerweise trennen die Erde und den Mond 357.987 Kilometer. Doch bei einem Supermond kommt der Erdtrabant aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn um die Erde uns um einiges näher als sonst – nämlich an die 25.000 Kilometer.

Durch die geringere Distanz reflektiert der Mond mehr Sonnenlicht in Richtung Erde und erscheint dadurch circa 30 Prozent heller und 14 Prozent größer. Die Auswirkungen des Supermond sind umstritten: Unter anderem wird ihm eine Auswirkung auf die Libido des Menschen nachgesagt. Sprich: Während eines Supermond soll die Lust auf Sex steigen.

Ob man daran glaubt oder nicht: In Österreich aber auch rund um die Globus ergaben sich Freitagnacht teils spektakuläre Mondbilder.

Auch in den sozialen Netzwerken sorgte der Supermond für Begeisterung. Zahlreiche User teilten Freitagabend und in der Nacht auf Samstag ihre selbstgemachten Schnappschüsse des beeindruckenden Phänomens.

Hurra, der #Vollmond am 29.09.2023 ist hinter den Wolken hervorgekommen.

Hurray, the #fullmoon has come out behind the clouds. #Mond #moon pic.twitter.com/NZYRoX7wsI