So versext uns letzter Supermond 2023 und hier siehst du ihn am besten

Supermond ist 14 Prozent größer und 30 Prozent heller als sonst.

Obwohl der Supermond diesen Freitag nicht als der größte des Jahres gelten wird, diesen Titel erhielt der blaue Supermond im August, wird er trotzdem außergewöhnlich groß und einen Anblick wert sein.

Das war das Supermond im August

Der Aufgang des Mondes stellt den optimalen Zeitpunkt dar, um die gewaltige Dimension eines Supermonds zu erfahren. Wenn der Mond nahe am Horizont steht, so wie beim Mondaufgang, können im Vordergrund befindliche Objekte wie Bäume und Steine einem ein Gefühl für seine Größe geben.

Beste Bedingungen für die perfekte Sicht

Der Höhepunkt des Vollmondes ist in Österreich diesmal um 11:57 mittags, doch auch in den Abend und Nachstunden des 29. wird sich der Supermond in seiner vollen Pracht zeigen, die Wetterbedingungen sind derzeit laut Prognose optimal um einen tollen Blick auf dieses Himmelsereignis zu bekommen.

Himmelsphänomen als Liebeselixier.

Aus astrologischer Perspektive wird dem Supervollmond eine erhebliche Einflussnahme auf unsere Libido zugesprochen. Wer also morgen ein gesteigertes Verlangen nach Sexualität spürt, sollte sich darüber nicht wundern. Doch das ist nicht alles: Der Supermond im Februar belebt Beziehungen neu. Wer den Valentinstag letzte Woche versäumt hat, erhält morgen eine neue Gelegenheit. Der Mond schenkt Ihnen frische Energie in Liebe und Sexualität.

Jedoch nicht nur in Bezug auf die Erotik empfangen wir neue Anstöße. Der Supermond versorgt uns mit einem Motivationsschub: Was sind meine nächsten Ziele? Was möchte ich zurücklassen? Und was erhoffe ich mir vom Leben? – solche Fragen werden uns in den nächsten Tagen umtreiben. Der Supermond ermöglicht es uns, unsere Bedürfnisse deutlicher zu erkennen und zeigt uns Wege auf, unsere Wünsche zu realisieren. In diesem Sinne: Nutzen Sie die Energie des Supermondes, sei es in der Liebe, beruflich oder spirituell.