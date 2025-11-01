Social Media erst ab 16: Influencer-Familie wandert wegen Verbot aus

Australiens strenges Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige sorgt für Aufregung unter Influencern: Die „Empire Family“ hat Millionen Fans - und sieht sich jetzt gezwungen, die Koffer zu packen und wegzuziehen - und das, weil die 14-jährige Tochter keine Videos mehr drehen darf.

Australien will junge Nutzerinnen und Nutzer künftig streng vor Social-Media-Risiken schützen. Ab Dezember sollen Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube, X oder Snapchat „vernünftige Schritte“ setzen müssen, um Accounts von Jugendlichen unter 16 Jahren zu verhindern oder zu deaktivieren. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 50 Millionen Australische Dollar.

Familie lebt von Content

Mittendrin: die „Empire Family“ – bestehend aus den Müttern Beck und Bec Lea, Sohn Prezley (17) und Tochter Charlotte (14). Die Familie erreicht auf YouTube, TikTok und Instagram Millionen Fans und lebt von ihrem Content.

© YouTube: Emire Family

Die Eltern betonen laut BBC, sie unterstützten den Jugendschutz-Gedanken grundsätzlich, fühlen sich aber unsicher, da die Umsetzung der neuen Regeln noch unklar sei.

Lebensmittelpunkt verlegt

„Wir wissen, dass es junge Menschen schützen soll. Aber wir nutzen das Internet für positive Inhalte“, erklärt Mutter Beck in einem Video. Die Familie verlegt ihren Lebensmittelpunkt nun von Perth nach London – auch, weil sie bereits die britische Staatsbürgerschaft besitzt und die 14-jährige Tochter online beschult wird. Dort darf Charlotte weiter posten – und die Familie ihr Geschäft fortführen.