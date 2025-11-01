Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Social Media erst ab 16: Influencer-Familie wandert wegen Verbot aus
© YouTube: Emire Family

Ist das berechtigt?

Social Media erst ab 16: Influencer-Familie wandert wegen Verbot aus

01.11.25, 16:35
Teilen

Australiens strenges Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige sorgt für Aufregung unter Influencern: Die „Empire Family“ hat Millionen Fans - und sieht sich jetzt gezwungen, die Koffer zu packen und wegzuziehen - und das, weil die 14-jährige Tochter keine Videos mehr drehen darf.

Australien will junge Nutzerinnen und Nutzer künftig streng vor Social-Media-Risiken schützen. Ab Dezember sollen Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube, X oder Snapchat „vernünftige Schritte“ setzen müssen, um Accounts von Jugendlichen unter 16 Jahren zu verhindern oder zu deaktivieren. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 50 Millionen Australische Dollar.

Familie lebt von Content

Mittendrin: die „Empire Family“ – bestehend aus den Müttern Beck und Bec Lea, Sohn Prezley (17) und Tochter Charlotte (14). Die Familie erreicht auf YouTube, TikTok und Instagram Millionen Fans und lebt von ihrem Content.

Social Media erst ab 16: Influencer-Familie wandert wegen Verbot aus
© YouTube: Emire Family

Die Eltern betonen laut BBC, sie unterstützten den Jugendschutz-Gedanken grundsätzlich, fühlen sich aber unsicher, da die Umsetzung der neuen Regeln noch unklar sei.

Lebensmittelpunkt verlegt

„Wir wissen, dass es junge Menschen schützen soll. Aber wir nutzen das Internet für positive Inhalte“, erklärt Mutter Beck in einem Video. Die Familie verlegt ihren Lebensmittelpunkt nun von Perth nach London – auch, weil sie bereits die britische Staatsbürgerschaft besitzt und die 14-jährige Tochter online beschult wird. Dort darf Charlotte weiter posten – und die Familie ihr Geschäft fortführen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden