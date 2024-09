Sorge um Sahra Wagenknecht

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (55) sagte wegen Krankheit kurzfristig die Teilnahme an der Wahlparty ab.

Mit der AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommen zwei Parteien des politischen Randes bei den Landtagswahlen auf mehr als 40 Prozent. Laut ARD- und ZDF-Prognosen kommt das BSW auf 12 Prozent. Den Wahl-Triumph konnte die 55-jähriger Politikerin Sahra Wagenknecht aber nicht feiern: Sie sagte wegen Krankheit kurzfristig die Teilnahme an der Wahlparty ab, wie eine Sprecherin der Partei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte.

Wagenknecht wird von Co-BSW-Chefin Amira Mohamed Ali (44) vertreten. Das BSW hofft in Brandenburg auf eine Regierungsbeteiligung.

Auch der AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt (68) will regieren. Er holt für die Rechtsaußen das bisher beste Ergebnis in Brandenburg – jedoch will niemand mit dem Rechtsextremisten koalieren.