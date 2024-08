Spezialeinsatzkommando stürmt Asylheim in Solingen

Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben nach dem Terror-Anschlag in Solingen eine Flüchtlingsunterkunft gestürmt.

Dabei soll ein Syrer festgenommen worden sein, wie "Bild" berichtet. Dabei handle es sich aber um eine unbestätigte Erstinformation. Das genannte Asylheim befindet sich rund 300 Meter vom Anschlagsort entfernt. In 150 Meter Entfernung der Unterkunft fanden die Ermittler am Nachmittag die mutmaßliche Tatwaffe. Dabei handelt es sich um das Messer mit dem der Attentäter am Freitagabend drei Menschen tötete und acht schwer verletzte.

Laut dem Medienbericht habe ein Mantrailer-Hund der Polizei die Ermittler vom Fundort des Messers zum Asylheim geführt. Danach umstellte die Spezialeinheit das Gebäude und stürmte dieses schließlich um 20.18 Uhr. Seitdem werden mehrere Bewohner befragt.

Am Samstagabend hat sich die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) zu dem Anschlag auf das Stadtfest bekannt.