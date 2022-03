× Spring-Break-Irrsinn: Miami Beach verhängt Notstand

Party-Chaos in Florida. In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Schießereien.

Ausufernde Straßenpartys, Vandalismus, Schlägereien: Angesichts eines andauernden Ansturms feiernder Besucher inmitten der Corona-Pandemie haben die Behörden in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida den Notstand verhängt. Von Donnerstag bis Montag gilt von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr in Gegenden wie der berühmten Partymeile Ocean Drive in South Beach eine Ausgangssperre, gab die Stadtverwaltung bekannt.

© AFP ×

In den vergangenen Tagen waren Studierende in Scharen nach Miami im US-Bundesstaat Florida gekommen, um die Semesterferien ("Spring Break") trotz der Corona-Pandemie mit wilden Partys zu feiern. Miami ist seit langem ein beliebtes Ziel von Partygängern. Wie auch schon im Vorjahr kam es heuer bereits zu zahlreichen Schießereien und anderen Zwischenfällen.

© AFP ×

"Wir können es nicht mehr ertragen"

Bürgermeister Dan Gelber rief deshalb nun den Notstand aus. „Wir können es nicht mehr ertragen. Wir haben nicht um Spring Break gebeten. Wir machen keine Werbung dafür. Wir unterstützen es nicht. Wir erleiden es nur“´.“

© AFP ×