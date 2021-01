Stadt New York will Geschäftsbeziehungen mit Trump kündigen

Die ''Trump Organization'' steht bei der Stadt unter Vertrag und betreibt im Central Park zwei Eisbahnen und ein Karussell.

New York. Die Stadt New York will die Geschäftsbeziehungen mit dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump kündigen. Das gab Bürgermeister Bill de Blasio am Mittwoch via Twitter bekannt. Der Grund sei die gewaltsame Sturm auf das Kapitol in Washington.

New York City doesn’t do business with insurrectionists.



We’re taking steps to TERMINATE agreements with the Trump Organization to operate the Central Park Carousel, Wollman and Lasker skating rinks, and the Ferry Point Golf Course. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 13, 2021

Die ''Trump Organization'' steht bei der Stadt unter Vertrag und betreibt im Central Park zwei Eisbahnen und ein Karussell, sowie einen Golfplatz in der Bronx.

Die Organisation mache 17 Millionen Dollar pro Jahr, wie der Bürgermeister erklärte. "Ich bin hier, um zu verkünden, dass die Stadt New York alle Verträge mit der Trump Organization auflöst", sagte Bill de Blasio.

Am Mittwoch wurde die "Trump Oranization" per E-Mail um eine Stellungnahme gebeten, wie New Yorks Bürgermeister berichtete.