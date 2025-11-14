Startet Trump am Wochenende Krieg in der Karibik?

Säbelrasseln in der Karibik: Die USA könnten schon am Wochenende einen Großangriff starten.

Die USA haben einen neuen Militäreinsatz gegen sogenannte "Narko-Terroristen" in der westlichen Hemisphäre angekündigt. Dies teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Donnerstag mit. Der Einsatz mit dem Namen "Operation Southern Spear" verteidige die Heimat, entferne "Narko-Terroristen" und sichere das Land vor den Drogen, "die unsere Menschen töten", schrieb Hegseth auf X. Geleitet wird der Einsatz von einer dafür geschaffenen Task Force und dem US-Militärkommando Süd (Southcom). Southcom ist für die US-Militäroperationen in 31 Ländern in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik zuständig.

Die USA begründen die Militärpräsenz in den Gewässern um Lateinamerika mit dem Kampf gegen transnationale kriminelle Organisationen und Drogenschmuggel. Das US-Militär griff in den vergangenen Wochen immer wieder Boote in der Karibik und dem Pazifik an, die nach US-Darstellung mit Drogen beladen waren. Dutzende Menschen wurden dabei getötet.

Spannungen mit Venezuela

Die US-Marine hatte vor Tagen mitgeteilt, dass der größte Flugzeugträger der Welt, die "USS Gerald R. Ford", die Region des Einsatzgebiets des US-Südkommandos erreichte. Das Kriegsschiff war vom Pentagon aus dem Mittelmeerraum abgezogen worden.

© Getty Images

Wegen zunehmender Spannungen zwischen den USA und Venezuela gibt es Spekulationen über den tatsächlichen Grund für die Verlegung des Flugzeugträgers in die Region. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro, in den Drogenschmuggel in die USA verwickelt zu sein.

Wie die Militäroperation in der Karibik aussehen soll, ist unklar. Wie CBS News berichtet, wurden US-Präsident Donald Trump aktualisierte Optionen für mögliche Operationen in Venezuela vorgelegt. Eine Option sind dabei Angriffe auf Land, was einen direkten Krieg bedeuten würde. Dem Bericht zufolge hat sich Trump noch nicht entschieden, ein Krieg mit Venezuela könnte aber schon dieses Wochenende starten.