Sternsinger aus Österreich brachten Papst im Petersdom Hostienschale

Jugendliche aus dem Burgenland bei Hochamt zum Neujahrstag mit wichtiger Aufgabe

Sternsinger aus der Pfarre Frauenkirchen im Burgenland haben beim Neujahrshochamt mit Papst Leo XIV. im Petersdom in Rom eine besondere Aufgabe übernommen.

Die 14-jährige Clara brachte in Begleitung von zwei Kolleginnen aus Deutschland die Hostienschale direkt zum Altar, wo der Papst sie entgegennahm, meldete Kathpress. Sie vertraten damit alle Sternsingerkinder, die in diesen Tagen in etlichen Ländern Europas unterwegs sind - allein in Österreich sind es an die 85.000.

23 Sternsinger aus verschiedenen europäischen Ländern

Bei dem festlichen Gottesdienst am Neujahrstag im Petersdom waren insgesamt 23 Sternsinger aus verschiedenen europäischen Ländern anwesend. Die Jugendlichen hatten zuvor am Silvestertag an der Generalaudienz teilgenommen und weitere Stationen wie die Päpstliche Schweizergarde sowie die österreichischen Botschaften in Rom besucht, wo sie Neujahrswünsche überbrachten und einen Segen an den Türen hinterließen.

56 Millionen Euro für rund 500 Projekte

Entsendet worden waren vier aus dem Burgenland angereisten Sternsinger bereits am vergangenen Samstag durch Bischof Ägidius Zsifkovics in Eisenstadt. Der Diözesanbischof würdigte dabei ihr Engagement als lebendiger Ausdruck von Gottes- und Nächstenliebe. Allein im Burgenland sind derzeit rund 5.200 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs, um die Friedensbotschaft zu verbreiten und Spenden für Hilfsprojekte in Notregionen weltweit zu sammeln. Seit dem Start der Aktion 1954 wurden österreichweit mehr als 556 Millionen Euro für rund 500 Projekte weltweit gesammelt.