Neue Details: Keine Österreicher unter den Inferno-Opfern

Ein verheerendes Feuer bei einer Silvesterfeier in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana hat offiziellen Angaben zufolge rund 40 Menschen das Leben gekostet.

Außerdem wurden 115 weitere Menschen größtenteils schwer verletzt. Einige der Opfer schwebten Donnerstagabend noch in Lebensgefahr. Österreicherinnen oder Österreicher waren nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Donnerstagabend bot Österreich der Schweiz im Rahmen der Katastrophenhilfe über das Innenministerium die medizinische Betreuung von vorerst fünf schwer verletzten Personen an. Weitere medizinische Kapazitäten würden derzeit überprüft und im Fall umgehend den zuständigen Schweizer Behörden übermittelt, teilte das Innenministerium der APA mit. Bei Bedarf solle das Nachbarland auch kriminalpolizeiliche Assistenz aus Österreich erhalten, hieß es aus dem Ministerium weiter.

"Es handelt sich um eine der schlimmsten Tragödien, die es in der Geschichte dieses Landes gab. Wir sind bestürzt", sagte der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin, der vom "Drama von Crans-Montana" sprach. "Dieser Abend sollte eigentlich ein Fest sein, doch er wurde zu einem Alptraum", erklärte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker sprach der Schweiz "im Namen der österreichischen Bundesregierung und auch persönlich" sein tief empfundenes Beileid aus.

Inferno binnen kürzester Zeit

Die Silvesterparty in der Bar "Le Constellation" in dem beliebten Touristenort hatte sich in der Silvesternacht binnen weniger Minuten in ein Inferno verwandelt. "Es herrschte absolute Panik, alle schrien", berichteten die Französinnen Emma und Albane im Sender BFMTV über die dramatischen Momente nach dem Ausbruch des Feuers. "Jemand schlug ein Fenster ein, damit die Leute rauskamen."

Ein anderer Augenzeuge, Samuel Rapp, berichtete von schreienden jungen Menschen auf der Straße mit versengten Haaren, die sich die Kleider vom Leib rissen. "Es war der Horror", sagte er dem Schweizer Fernsehen.

Auswertung von Telefonen vom Brandort

Die Ursache für den Brand ist weiter unklar. "Es gibt mehrere Hypothesen, unsere Hauptthese ist, dass der gesamte Raum Feuer gefangen hat, und das zu einer Explosion geführt hat", sagte die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Beatrice Pilloud. Die Ermittlungen liefen. Dazu würden auch am Brandort gefundene Telefone ausgewertet.

Die Augenzeuginnen aus Frankreich sagten, das Feuer sei durch Kerzen verursacht worden, die in Champagnerflaschen gesteckt hätten. Eine davon sei zu nah an die Decke gekommen, die dann Feuer gefangen habe. Der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, spekulierte über einen Feuerwerkskörper. Zu diesen Mutmaßungen wollte Pilloud nichts sagen. "Die Untersuchung läuft, die Gründe werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nennen."

"Viele Schwerverletzte, viele stark Verbrannte"

Die Identifizierung der Todesopfer dauert an. "Wir haben viele Schwerverletzte, viele stark Verbrannte", sagte Kantonspräsident Reynard. "Die Identifizierung der Leichen und der Verletzten kann leider noch etwas Zeit brauchen. Wir haben volles Vertrauen in die Teams, die sich um die Identifizierung kümmern." Dies sei vor allem für die Angehörigen "ein furchtbarer Moment".

Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei überwiegend um junge Leute, womöglich auch Minderjährige, wie der Kommandant der Kantonspolizei, Frédéric Gisler, sagte. Es werde "wahrscheinlich auch Opfer aus dem Ausland" geben, ergänzte Gisler.

Bewohner und Touristen in Crans-Montana äußerten sich schockiert. "Wir haben eine Explosion gehört, aber das hörte sich überhaupt nicht wie Silvesterfeuerwerk an", sagte Jeoffrey d'Amecourt dem Sender RTS. Das Gebäude, in dem sich die Bar befand, sei schwer beschädigt worden. Die Polizei hat das Gelände rund um die Bar auf der Hauptstraße des Ortes weiträumig abgesperrt.

Viele offene Fragen

Zu den Brandschutzvorkehrungen in der Bar machte Pilloud zunächst keine Angaben. "Die Untersuchung wird zeigen, ob Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden oder nicht", sagte sie. Wie viele Leute sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Bar aufhielten und für wie viele Besucher sie zugelassen war, konnte sie ebenfalls nicht sagen. Auf Nachfrage äußerte sie sich nicht dazu, ob die Bar über die korrekten Notausgänge verfügte und ob diese auch funktionierten.

Die vielen Opfer wurden per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht, etwa in Sitten, Zürich, Lausanne und auch ins rund 100 Kilometer Luftlinie entfernte Genf. Nachbarländer hätten Aufnahmen angeboten, teilten die Behörden mit. So sollten Opfer etwa nach Mailand in Italien verlegt werden.

Der Alarm ging bei der Polizei gegen 1.30 Uhr ein. In der Bar feierten noch zahlreiche Besucher der Silvesterparty in das neue Jahr. Die Einsatzkräfte seien innerhalb von zwei Minuten vor Ort gewesen, so die Polizei. Angesichts des Ausmaßes der Tragödie eilte unter anderem auch die Bergwacht aus dem Aostatal in Italien zu Hilfe.

Nobel-Skiort

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1.500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner und Anfang Februar finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen in etwa 2.600 Hotelbetten, davon acht Hotels in der Luxuskategorie, und Hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland. Der nächste große Flughafen ist Genf. Auf dem Landweg sind es von dort aus 180 Kilometer.