Prost! Wilde Schimpansen trinken täglich zwei Seidel Bier

Berkeley-Studie enthüllt feucht-fröhliche Wahrheit: Wilde Schimpansen konsumieren durch fermentierte Früchte so viel Alkohol wie Menschen - und das jeden Tag! Die Forschung beweist, warum wir genetisch auf Alkohol programmiert sind.

Forscher aus Amerika haben zum ersten Mal gemessen, wie viel Alkohol in den Früchten steckt, die Schimpansen in Afrika fressen.

Das Ergebnis ist erhellend: Die Affen nehmen täglich 14 Gramm reinen Alkohol zu sich - das ist wie ein kleines Bier oder ein Glas Wein. Da Schimpansen aber leichter sind als Menschen (40 kg statt 70 kg), wirkt der Alkohol stärker auf sie. Es ist, als würden sie fast zwei Seidel pro Tag trinken! "Die Schimpansen fressen täglich 5 bis 10% ihres Körpergewichts an reifen Früchten", sagt Professor Robert Dudley der Berkely University.

Vergorene Früchte sind besonders beliebt

Die Wissenschaftler haben 21 verschiedene Obstsorten in Uganda und der Elfenbeinküste untersucht. Die vergorenen Früchte enthalten im Schnitt 0,26% Alkohol. Weil Schimpansen aber täglich bis zu 4,5 Kilo Obst futtern (das ist drei Viertel ihrer Nahrung), kommt ordentlich was zusammen, zwei Seidel Bier. Besonders gerne mögen sie alkoholreiche Früchte wie bestimmte Feigen (Ficus musuco) und pflaumenähnliche Früchte des Parinari-Baums. Auch Elefanten stehen auf diese alkoholhaltigen Früchte.

Darum mögen Menschen Alkohol

Obwohl die Schimpansen nicht betrunken wirken (Spiegel-Trinker), beweist die Studie etwas Wichtiges: Wir Menschen mögen Alkohol, weil es in unseren Genen steckt! "Menschen stehen auf Alkohol, weil wir das von unserem gemeinsamen Vorfahren mit den Schimpansen geerbt haben", erklärt Forscher Aleksey Maro. Weil unsere tierischen Verwandten ständig Alkohol zu sich nehmen, ist das der Grund, warum Menschen schon seit Tausenden von Jahren gerne alkoholische Getränke trinken.

Prost!