Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Hunde an die Leine! 300-Kilo-Monsterbär wandert durch Österreich
© Getty

Plündert Maisfelder

Hunde an die Leine! 300-Kilo-Monsterbär wandert durch Österreich

18.09.25, 18:47
Teilen

Ein ungewohnter Gast sorgt derzeit im Unteren Gailtal in Oberkärnten für Schlagzeilen: Ein ausgewachsener Braunbär zieht seit Wochen durch die Region und macht sich nun bevorzugt über Maisfelder her. 

Fast täglich wird das Tier beobachtet oder sogar gefilmt, wie es sich nachts den Bauch vollschlägt.

Der Bär war im Frühjahr von italienischen Wildbiologen eingefangen und mit einem Sender ausgestattet worden. Zunächst hielt er sich meist zwischen der Feistritzer und der Görtschacher Alm auf, plünderte dabei auch vereinzelt Bienenstöcke. Mittlerweile hat es ihn aber ins Tal gezogen – genauer gesagt ins Feistritzer Moos, wo er regelmäßig die Maisäcker aufsucht.

Schon 300 Kilo

Das Tier frisst sich dort den Winterspeck für den bevorstehenden Winterschlaf an. Und das mit sichtbarem Erfolg: Laut Experten dürfte der Braunbär inzwischen weit über 300 Kilogramm wiegen und wirkt rund und kräftig genährt. Bären können bis zu 550 Kilo wiegen.

Die Behörden mahnen zur Vorsicht: Spaziergänger sollten ihre Hunde unbedingt an die Leine nehmen, Camper und Wanderer keine Essensreste offen liegen lassen. Begegnungen mit dem Tier seien zwar unwahrscheinlich, Vorsicht sei aber dennoch geboten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden