Sturm auf Kapitol: Fotos zeigen Spur der Verwüstung

Trump-Anhänger stürmten das Kapitol und randalierten in den Räumen des US-Parlaments.

Bei den Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am US-Kapitol sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei am Mittwoch (Ortszeit) im Kongressgebäude von einem Polizisten angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben, sagte der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, in der Nacht zu Donnerstag.

"Darüber hinaus wurden heute drei weitere Todesfälle aus der Umgebung des Kapitols gemeldet. Eine erwachsene Frau und zwei erwachsene Männer scheinen an unterschiedlichen medizinischen Notfällen gelitten zu haben, die zu ihrem Tod führten." Contee machte keine Angaben dazu, wer die Frau war, die im Kapitol angeschossen wurde.

"Das ist ein tragischer Vorfall, und ich kondoliere der Familie und den Freunden des Opfers", sagte er. Der Vorfall werde intern von der Polizei untersucht. Unklar blieb auch, um welche medizinischen Notfälle es sich handelte.

Spur der Verwüstung

Fotos am Tag nach den Krawallen zeigen verwüstete Büros und demolierte Gänge. Mehrere Möbel wurden zerstört und Feuerlöscher aus der Wand gerissen.

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021

Trump gibt auf