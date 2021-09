Taliban im Tretboot unterwegs

Nach einer Autoscotterfahrt zeigten sich die Taliban auch in einem Tretboot.

Die Taliban scheinen sich nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan weiter zu vergnügen. Neben Auftritten im Autoscooter oder im Fitnessstudio zeigen sich die skrupellosen Kämpfer in Tretbooten in einem Erholungsgebiet Afghanistans.

Besonders skurril mutet ein Taliban-Kämpfer an, der auf einem Tretboot mit einer Panzerfaust zu sehen ist. Knapp ein Monat ist seit der Übernahme der Taliban in Afghanistan vergangen. Zuletzt verkündete die Taliban-Führung eine Geschlechtertrennung an den afghanischen Universitäten.