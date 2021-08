Taliban streifen mit Todeslisten durch Kabul

Die Todeslisten der Taliban. Eine grausame Verfolgung beginnt.

Die Taliban sind weiter auf dem Vormarsch, bewaffnet mit „Todeslisten". Namen die auf diesen Listen stehen sind zum Tode verurteilt. Kämpfer der Terror-Gruppe sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul, um alle Personen die den westlichen Streitkräften beim NATO-Einsatz geholfen haben, zu ermorden.

Soldaten, Regierungsbeamte, Polizisten und Journalisten sind davon betroffen und müssen in Angst leben, so berichtet die „Sun". Helfer der deutschen Streitkräfte könnten auf den Todeslisten stehen und schweben somit in Lebensgefahr. Tausende Ortskräfte der Bundeswehr und Bundesministerien und deren Angehörige sind betroffen.

"In Herat dürfen Frauen Häuser nicht mehr verlassen"

Matt Zeller, US-Veteran des Afghanistan-Krieges, und Mitbegründer der Wohltätigkeitsorganisation „ No One Left Behind" erzählte der „Sun": „In Herat dürfen Frauen ihre Häuser nicht mehr verlassen, in Mazar-i-Sharif gehen die Taliban von Tür zu Tür und suchen nach allen, die mit dem US-Militär zusammengearbeitet haben."

Der Journalist Sayed Mustafa Kazemi, welcher als Reporter für „Radio free Europe“ arbeitet, schrieb auf Twitter: „ Die Taliban würden von Tür zu Tür ziehen, um frühere Sicherheitskräfte zu finden. Die Häuser von drei Journalisten hätten die Islamisten bereits aufgesucht. Viele würden ihre letzten Stunden zählen."

Taliban started door to door search looking for govt officials, former police & security forces members & those who worked for foreign countries NGOs or infrastructures in Afghanistan.



At least 3 journalists' houses were searched in the last hour.



Kabul is now becoming deadly.. — Mustafa 47 (@CombatJourno) August 16, 2021