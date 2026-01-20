Mann erwischt Fremden beim Nudelkochen in seiner Küche

Mitten in der Nacht wurde ein Mann in Trier unsanft aus dem Schlaf gerissen – und machte eine ebenso bizarre wie verstörende Entdeckung: Ein Fremder stand in seiner Küche und bereitete sich ganz selbstverständlich Nudeln zu.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag gegen 5 Uhr früh. Verdächtige Geräusche aus der Wohnung ließen den Bewohner aufstehen. Als er in die Küche ging, traute er seinen Augen kaum: Am Herd stand plötzlich ein Unbekannter – offenbar mitten beim Kochen.

Dann ergiff er doch die Flucht

Der ungebetene Gast zögerte nicht lange. Sobald er den Wohnungsinhaber bemerkte, ergriff er die Flucht. Laut Polizei lief der Mann in Richtung Trierer Bahnhof davon. Der geschockte Bewohner versuchte noch, den Eindringling zu verfolgen – jedoch ohne Erfolg. Der Täter konnte entkommen.

Tür nicht abschließbar

Erst im Nachhinein wurde klar, wie der Fremde überhaupt in die Wohnung gelangen konnte. Wie die Polizei mitteilte, war die Haustür aufgrund eines Defekts nicht abschließbar, was dem Einbrecher den Zugang erleichterte.

Trotz des unerlaubten Eindringens blieb der Schaden gering: Es wurde nichts entwendet. Ob der Täter zumindest satt geworden ist, ließ die Polizei offen, wie die "Bild" berichtet.