Teenager (19) nach Cocktails in Lebensgefahr

Zwei junge Frauen aus Australien schweben nach dem Konsum von Cocktails in Lebensgefahr.

Zwei australische Teenager wollten nach ihrem Schulabschluss eine unbeschwerte Reise durch Südostasien erleben, mit fatalen Folgen.

Gefährlicher Genuss: Cocktails werden Urlauberinnen zum Verhängnis

Zwei australische Teenager wollten nach ihrem Schulabschluss eine unbeschwerte Reise durch Südostasien erleben. Doch was als Abenteuer begann, endete für die jungen Frauen in einem dramatischen Kampf ums Überleben. Der Grund: eine Methanolvergiftung, die sie nach dem Genuss von Cocktails erlitten.

Eine Reise wird zum Albtraum

Holly Bowl und Bianca Jones, beide 19 Jahre alt, reisten aus Melbourne (Australien) in die Region Südostasien, um nach ihrem Schulabschluss einen Urlaub voller Entspannung und Abenteuer zu genießen. Doch die beiden Freundinnen, die in einem Hostel nahe der Grenze zwischen Thailand und Laos übernachteten, wurden plötzlich schwer krank. Wie der australische Sender 7News berichtet, bemerkten die jungen Frauen am vergangenen Freitag erste Symptome. Innerhalb kürzester Zeit verschlechterte sich ihr Zustand so stark, dass sie per Flug in Krankenhäuser in Bangkok (Thailand) und Udon Thani (Thailand) gebracht werden mussten. Dort erhielten sie eine erschütternde Diagnose: Beide litten an einer Methanolvergiftung.

Tödliches Methanol in Getränken

Das sogenannte Methanol-Institut, eine Organisation, die sich mit der Aufklärung und Prävention von Methanolvergiftungen beschäftigt, erklärte gegenüber dem Nachrichtensender, dass bereits kleine Mengen Methanol lebensbedrohlich sein können. Konkret können 25 bis 90 Milliliter dieser giftigen Substanz tödlich wirken. Methanol, das häufig als Ersatz für regulären Trinkalkohol (Ethanol) verwendet wird, ist vor allem in Ländern ein Problem, in denen hohe Steuern auf alkoholische Produkte erhoben werden. Um Kosten zu sparen, mischen einige Hersteller absichtlich Methanol in Getränke – eine Praxis, die besonders bei Cocktails verheerende Folgen haben kann.

Symptome und Folgen einer Methanolvergiftung

Dr. Stephan Parnis, ein erfahrener Notarzt, erläuterte in einem Interview mit 7News die typischen Symptome einer Methanolvergiftung: „Betroffene leiden unter starken Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Die Vergiftung kann auch das zentrale Nervensystem angreifen und zu Koma oder Erblindung führen – teilweise vorübergehend, manchmal jedoch dauerhaft. Im schlimmsten Fall endet eine Methanolvergiftung tödlich.“ Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um die Chancen auf eine Genesung zu erhöhen. Dennoch bleibt das Risiko hoch, besonders in Ländern, in denen Methanol häufig als billiger Ersatzstoff verwendet wird.

Ein globales Problem

Holly und Bianca sind nicht die einzigen Opfer. Laut 7News kämpfen derzeit mindestens zehn weitere Personen aufgrund von Methanolvergiftungen um ihr Leben. Zwei Menschen starben bereits an den Folgen. Das Methanol-Institut weist darauf hin, dass sich solche Fälle nicht nur auf Südostasien beschränken. Weltweit gibt es immer wieder Vergiftungen durch Methanol, insbesondere in Regionen mit strikten Alkoholsteuern.