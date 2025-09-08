Terror-Anschlag in Israel: Mindestens vier Tote

Mehrere Menschen sind am Montag in Jerusalem durch Schüsse getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete von vier Toten.

Rettungsdienste sprachen von insgesamt 15 Opfern. Demnach gab es nach derzeitigem Stand elf Verletzte im Norden der Stadt.

Angreifer getötet

Zufahrtswege seien gesperrt worden. Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete konkret von zwei Attentätern. Nach Angaben der Polizei wurden die Angreifer getötet.

Täter als Terroristen

Die Exekutive bezeichnete die mutmaßlichen Täter als Terroristen. Die genaue Identität und das Motiv waren zunächst jedoch nicht klar. Der Nahost-Konflikt hatte sich zuletzt rund um eine angesagte Großoffensive von Israels Militär in Gaza-Stadt und stockender Verhandlungen mit der militanten Palästinenserorganisation über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und über die Freilassung der verbliebenen, israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas noch einmal zugespitzt.