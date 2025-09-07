Trump an die Hamas: "Dies ist meine letzte Warnung"

"Dies ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!", sagte Trump am Sonntag.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat eine nach eigenen Worten "letzte Warnung" an die radikal-islamische Hamas ausgesprochen, einem Abkommen zur Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen zuzustimmen. "Die Israelis haben meine Bedingungen akzeptiert. Es ist an der Zeit, dass auch die Hamas sie annimmt", schrieb Trump am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social.

"Ich habe die Hamas vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie nicht zustimmt. Dies ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!" Eine Stellungnahme der palästinensischen Terrororganisation lag zunächst nicht vor. Nach ihrem beispiellosen Terrorangriff am 7. Oktober 2023 wird die im Gazastreifen herrschende Hamas von Israel erbittert bekämpft.

Bei dem Großangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1.200 Menschen getötet. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 47 Menschen von der Hamas in dem Küstenstreifen festgehalten, 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot. Beim israelischen Armeeeinsatz im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-Behörden mehr als 64.300 Menschen getötet worden.