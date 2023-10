Im Süden Israels - nahe dem Kibbutz Urim - wird gerade eine Outdoor-Party gefeiert. plötzlich detonieren in der Nähe Raketen, die jungen Menschen rennen um ihr Leben. Alles wurde auf Video festgehalten.

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | ????: Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz