Terroristen-Droge: Damit putschten sich Hamas-Schlächter auf

Hamas-Terroristen haben sich bei ihrem blutigen Überfall auf Israel offenbar mit Drogen aufgeputscht.

Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und weit mehr als 1.400 Menschen getötet. Außerdem wurden mindestens 199 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Die Hamas-Schlächter haben sich bei ihrem blutigen Überfall auf Israel offenbar mit Drogen aufgeputscht.

Videos zeigen Drogen-Päckchen in Hamas-Autos

Wie israelische Medien berichten, wurde die Droge Captagon bei mehreren getöteten und gefangen genommenen Terroristen gefunden. Derzeit kursieren im Netz Videos, die Drogen-Päckchen in Hamas-Autos zeigen sollen:

Captagon wird auch als "Droge des Dschihad" bezeichnet und unterdrückt Schmerzen, Angst und das Hunger-Gefühl. Die Droge erhöht die Dopamin-Konzentration im Gehirn. Das führt dazu, dass das Selbstbewusstsein zu einer regelrechten Euphorie gesteigert wird. Die Risiko-Bereitschaft steigt und die Aggressionsschwelle sinkt. Die Droge führt durch unterdrücktes Hungergefühl und Schlafmangel schnell zu körperlichem Verfall.

Terroristen "wie Zombies" durch die Halle geschwankt

Neben den Hamas-Terroristen am 7. Oktober sollen auch die Attentäter, die am 13. November 2015 verheerende Terror-Anschläge in Paris verübten, unter dem Einfluss der Droge gestanden haben. So berichten etwa Überlebende des Paris-Anschlags, dass die Terroristen "wie Zombies" durch die Halle geschwankt seien. Sie hätten ohne Anzeichen von Nervosität oder irgendeiner Gefühlsregung die Menschen ermordet.