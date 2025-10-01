Alles zu oe24VIP
Thailand
© Polizei

Wegen Drogen

Jungem Thailand-Urlauber droht die Todesstrafe

01.10.25, 09:32 | Aktualisiert: 01.10.25, 11:29
Der 23-jährige Brite wurde in einem Hotel in Bangkok festgenommen.

Der 23-jährige George Wilson aus High Wycombe, Großbritannien, steht in Thailand vor schwerwiegenden Anklagen. Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, 9,15 Kilogramm Crystal Meth aus dem Land zu schmuggeln – eine Straftat, die in Thailand mit der Todesstrafe geahndet werden kann.

Festnahme in Bangkok

Am 29. September wurde Wilson in einem Hotel im Rotlichtviertel von Bangkok festgenommen. Laut thailändischen Behörden hatte er einen Koffer übernommen, der in zehn Beuteln chinesischen Tees versteckte Drogen enthielt. Wilson behauptete, er habe nicht gewusst, was sich im Koffer befand, und gab an, dieser sei ihm von einem anderen Briten namens „Snoopy“ übergeben worden, der ihn gebeten habe, den Koffer zum Flughafen zu bringen.

In Thailand fällt auf den Schmuggel von Drogen der Kategorie 1 – zu denen auch Methamphetamin gehört – die Todesstrafe. Obwohl diese Strafe selten vollstreckt wird, bleibt sie gesetzlich vorgesehen. Die Drogen sollen laut Polizeiangaben aus Myanmar stammen und über Thailand für den internationalen Markt bestimmt gewesen sein.

