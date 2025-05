TikTok-Star live vor laufender Kamera erschossen

Der Angriff ereignete sich während Márquez live auf TikTok sendete.

Die 23-jährige mexikanische Influencerin Valeria Márquez wurde während eines Livestreams auf TikTok erschossen. Der Vorfall ereignete sich in einem Schönheitssalon in Guadalajara, als ein Mann eintrat und offenbar das Feuer auf sie eröffnete, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco mitteilte.

Das Motiv für die Tat ist bislang unklar, jedoch wird der Fall als Femizid eingestuft – also als Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Gewalt gegen Frauen ist in Mexiko ein weit verbreitetes Problem: Laut den Vereinten Nationen werden dort täglich etwa zehn Frauen oder Mädchen von Partnern oder Familienangehörigen getötet, berichtet "BBC".

Angriff während Livestream

Der Angriff ereignete sich während Márquez live auf TikTok sendete. Sekunden nach Beginn des Streams wurde sie erschossen. Das Video endete erst, als jemand anderes ihr Handy aufhob und den Livestream stoppte. Lokalen Medien zufolge soll der Täter sich als Überbringer eines Geschenks ausgegeben haben, um Zugang zu ihr zu bekommen.

Die Polizei traf gegen 18:30 Uhr Ortszeit am Tatort ein und bestätigte ihren Tod. Es wurde bislang kein Verdächtiger öffentlich benannt.

Fast 200.000 Follower auf TikTok und Instagram

Valeria Márquez hatte fast 200.000 Follower auf TikTok und Instagram. Viele Fans äußerten Bestürzung und Trauer über ihren gewaltsamen Tod. Der Bürgermeister von Zapopan, Juan José Frangie, erklärte laut "AFP", dass es keine Hinweise darauf gebe, dass Márquez zuvor Drohungen gemeldet oder Schutz beantragt hatte. Er nannte den Femizid "das Schlimmste, was passieren kann".

Die Ermittlungen dauern an. Forensische Experten sind mit der Untersuchung des Tatorts und der Beweismittel befasst.