Tochter von Ex-US-Präsident legt ihren Namen ab

Die Tochter eines ehemaligen US-Präsidenten hat nicht nur Vorteile.

Als Tochter eines US-Präsidenten steht man auch als Kind stets im Mittelpunkt. Ein Sprössling eines solchen hat genau deshalb ihren Nachnamen heimlich still und leise abgelegt.Denn mit dem bekannten Nachnamen hat man in den USA nicht nur Vorteile. Malia Ann Obama hat deshalb diesen drastischen Schritt gewagt, wie ihr Vater Barack in einem Podcast ausplauderte. Die älteste Tochter des von 2009 bis 2017 regierenden mittlerweile 63-Jährigen feierte bereits vergangenen Jänner ihr Debüt als Regisseurin. Damals wurde beim Sundance Film Festival ihr Kurzfilm "The Heart" vorgestellt. In dem Werk geht es um eine Mutter-Sohn-Beziehung und um Verlust. Auch das Drehbuch hat die 26-Jährige verfasst.