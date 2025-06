Trump teilt aus: Israel und Iran "wie zwei Schulkinder"

US-Präsident Donald Trump teilte beim NATO-Gipfel wieder ordentlich aus.

Angesichts von Zweifeln am Ausmaß der Schäden durch die US-Angriffe im Iran hat US-Präsident Donald Trump bekräftigt, dass die iranischen Atomanlagen "vollständig" zerstört worden seien. Das iranische Atomprogramm sei um "Jahrzehnte" zurückgeworfen worden, sagte der US-Präsident am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag. "Sie werden für lange Zeit keine Bomben bauen", fügte er mit Blick auf Teheran hinzu.

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Chef Mark Rutte teilte Trump dann auch in gewohnter Manier aus. Der US-Präsident nannte Journalisten „kranke Menschen“ und kritisierte Berichte über Geheimdienstberichte, wonach die iranischen Atomanlagen doch nicht zerstört worden seien. „CNN ist Abschaum, die ‚New York Times‘ ist Abschaum, MSNBC ist Abschaum. Das sind schlimme Leute, sie sind krank“, so Trump. Die Medien wollen nur seinen unglaublichen Sieg abwerten.

"Wie zwei Schulkinder"

Auch Israel und der Iran bekommen ihr Fett weg. Die beiden Länder seien wie „zwei Schulkinder, die sich seit Jahren bekriegen. Ich habe gesagt, lass’ sie noch zwei, drei Minuten weitermachen, aber dann ist Schluss“.

Trump ist wie gewohnt auch um keinen Superlativ verlegen. Er vergleicht den US-Angriff im Iran mit dem Abwerfen der Atombombe auf Hiroshima. Beides habe „den Krieg beendet“.