Todes-Drama auf größtem Kreuzfahrtschiff der Welt

An Bord der weltgrößten Kreuzfahrt „Icon of the Seas“ kam es zu einem Mord-Anschlag.

Ein 35-jähriger Mann aus Südafrika stach am vergangenen Donnerstag plötzlich und brutal auf eine 28-jährige Kollegin ein – und sprang anschließend über Bord in den Tod.

Gegen 19:30 Uhr Ortszeit schrillten auf der „Icon of the Seas“ die Alarme. Ein Crew-Mitglied soll seine Kollegin während eines Streits in einem Personalbereich mehrfach mit einem Messer attackiert haben. Die 28-Jährige erlitt zahlreiche Stichverletzungen am Oberkörper und an den Armen – sie überlebte nur knapp. Direkt nach der blutigen Tat flüchtete der Täter aufs Deck – und sprang über die Reling in die dunkle Karibik.

© Getty

Ein Großalarm wurde ausgelöst, das Schiff stoppte, wendete und suchte mit Rettungsbooten und Scheinwerfern die Gewässer vor den Bahamas ab.

Tot aus dem Wasser geborgen

Der Mann konnte zwar kurze Zeit später bewusstlos aus dem Meer gezogen werden – doch jede Hilfe kam zu spät: Er wurde wenig später für tot erklärt.

Das weibliche Opfer kam mit dem Leben davon: Sie wurde an Bord erstversorgt und dann per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Florida geflogen. Ihr Zustand ist stabil, aber die seelischen Wunden bleiben wohl für immer.

© Getty

Polizei ermittelt

Über das Motiv wird derzeit heftig spekuliert. Die Royal Bahamas Police hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den Vorfall als versuchten Mord mit anschließender Selbsttötung. Ein Polizeisprecher bestätigte: „Zwischen den beiden Crew-Mitgliedern kam es zu einer persönlichen Auseinandersetzung, die tragisch eskalierte.“

© Getty

Reise ging weiter

Die Reederei Royal Caribbean zeigte sich erschüttert: In einem Statement sprach das Unternehmen den Angehörigen des Verstorbenen und dem Opfer sein Mitgefühl aus. Zugleich betonte man, dass man aus Respekt vor den Betroffenen keine weiteren Details veröffentlichen werde.

Was viele überrascht: Die Kreuzfahrt wurde trotz des Vorfalls fortgesetzt. Die „Icon of the Seas“ setzte ihren Kurs zurück nach Miami fort, wo sie am 26. Juli planmäßig anlegen sollte.

Mit 20 Decks, über 7.000 Passagieren und 2.350 Crew-Mitgliedern ist die „Icon of the Seas“ ein gigantisches Urlaubsschiff – aber auch ein Mikrokosmos, in dem nicht nur Sonnenschein herrscht. Schon im Mai 2024 kam es zu einem tödlichen Zwischenfall, als ein Passagier über Bord ging und später verstarb – allerdings unter anderen Umständen.