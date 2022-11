Todes-Rätsel um Bruce Lee endlich gelöst

Fast 50 Jahre nach seinem Tod konnten Forscher nun endlich die Todesursache klären.

Action-Star Bruce Lee starb 1973 im Alter von nur 32 Jahren in Hongkong. Bei den Dreharbeiten zu „Der Mann mit der Todeskralle“ (Enter the Dragon) brach Lee auf den Gängen der Golden-Harvest-Studios zusammen und starb schließlich an einer Hirnschwellung.

Forscher der Universität Madrid haben nun herausgefunden, dass der Kampfkünstler diese Hirnschwellung deshalb bekam, weil er zu viel Wasser getrunken hatte. „Anhand einer Analyse aller verfügbaren Informationen sind wir der Ansicht, dass die Todesursache eine Hirnschwellung aufgrund von Hyponatriämie war. In anderen Worten: Die Unfähigkeit der Nieren überflüssiges Wasser auszuscheiden, hat Bruce Lee getötet“, schreiben die Wissenschaftler im „Clinical Kidney Journal“.

Bruce Lee trank in den Wochen vor seinem Tagen bis zu 8 Liter Wasser am Tag und ernährte sich ausschließlich von Apfel- und Karottensaft. Zudem soll er auch täglich bis zu 20 Fläschchen Sake getrunken haben. All dies führte zu einer Nierenschädigung.