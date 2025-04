Trauernde wütend: Menschen schießen neben Papst Selfies

Trauernde, die gestern bei der Aufbahrung des Papstes zugegen waren, schimpften über Schaulistige, die neben dem offenen Sarg Selfies machten.

Zuvor hatten Sargträger den Leichnam von Franziskus für das dreitägige feierliche Ritual in den Petersdom in der Vatikanstadt getragen. Rund 20.000 Menschen erwiesen ihm die Ehre, wobei die Pilger zu Ehren des argentinischen Pontifex blaue und weiße Fußballtrikots trugen.

Die Behörden veröffentlichten Fotos von Franziskus in rotem Gewand, der einen Rosenkranz umklammert, und untersagten das Fotografieren. Kirchenwächter hielten jedoch einige Schaulustige davon ab, Selfies zu machen zu benutzen.

"Schrecklich" - "Leute machten Fotos"

Die Katholiken Martin und Catherine Gilsenan, beide 59 Jahre alt, aus Wimbledon im Südwesten Londons, waren unter den Trauernden, wie "The Sun" berichtet. Catherine klagte: "Ich war sehr bewegt, Papst Franziskus so nahe zu sein, aber es war schrecklich, so viele Leute zu sehen, die Fotos machten."

Enttäuscht fuhr sie fort: "Etwa die Hälfte der Leute in unserer Nähe wollte dem Sarg die letzte Ehre erweisen, aber die andere Hälfte machte Fotos. Wir hatten unsere Handys fest in der Tasche und wären nie auf die Idee gekommen, so etwas Unanständiges zu tun."

Der Finanzdienstleister Martin fügte hinzu: "Wir wohnten 100 Meilen von Rom entfernt, als wir hörten, dass er gestorben war, und fühlten uns verpflichtet, uns in die Schlange einzureihen. Franziskus war ein großartiger Papst und wir bewunderten ihn dafür, dass er die Richtung der Kirche änderte und ihre Anziehungskraft auf junge Menschen verlagerte. Es war traurig, so ein respektloses Verhalten zu sehen."

Guter Grund für Selfie mit Papst?

Ein 27-jähriger Argentinier gab hingegen zu, Fotos vom „ersten Papst, der sich für Homosexuelle wie mich eingesetzt hat“, gemacht zu haben. Er fügte hinzu: „Andere haben das Gleiche getan, und ich bin froh, sie mit ihnen teilen zu können“. Vielleicht darf sich die Frage zurechtstellen: Pietätlos oder ein Zeichen der jungen Generationen, die den Papst auf diese Art und Weise würdigen?

Zu der Beerdigung am Samstag werden mindestens 250.000 Menschen erwartet.