Trump gegen Harris: Das TV-Duell im LIVE-Ticker

Zum ersten Mal in diesem Wahlkampf stehen sich in der Nacht auf Mittwoch (3.00 Uhr MESZ) die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump in einem TV-Duell direkt gegenüber

Es geht um alles: Die erste und vorerst einzige neue TV-Debatte im Präsidentschaftsduell zwischen Kamala Harris (D) und Donald Trump (R): Löst Harris ihren Boss Joe Biden im Oval Office ab - oder kehrt Trump zum Amerika-Great-Machen zurück? Die TV-Schlacht heute um 21 Uhr Ostküstenzeit (Mi., 3 Uhr MESZ) ist der letzte große Wahlkampf-Event, wo eine Vorentscheidung noch möglich scheint. Nach dem Nachlassen von Harris' Schwung liegen beide in Umfragen Kopf an Kopf - Trump +1 %in einer jüngsten "New York Times"-Erhebung. Trump oder Harris? US-Wahlorakel legt sich fest

Hochrangige US-Militärs sprechen sich für Harris aus Perücke. Harris muss in dem Rede-Duell mit mehr Details ihre Visionen darlegen. Und Trump sollte auf persönliche Untergriffe verzichten. Harris übte fürs TV-Duell sogar mit einem Test-Gegner mit oranger Perücke . oe24 berichtet in der Nacht auf Mittwoch LIVE