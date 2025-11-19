28-Punkte-Plan: Geheimverhandlungen zwischen Trump und Putin

Einem Medienbericht zufolge arbeiten die USA an einem neuen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine.

Dies geschehe unter Einbeziehung Russlands, berichtet die Webseite Axios unter Berufung auf Insider in den USA und Russland. Dabei handle es sich um einen 28-Punkte-Plan - in Anlehnung an den Plan für den Gazastreifen. Beinhalten soll der Plan Frieden in der Ukraine, Sicherheitsgarantien, Sicherheit in Europa und die künftige Beziehung der USA zu Russland.

Von US-Seite würden die Verhandlungen von dem Sondergesandten Witkoff geleitet, Russland werde von Kirill Dmitrijew vertreten. Witkoff habe den Plan bereits mit dem ukrainischen Sicherheitsberater Rustem Umerow Anfang der Woche in Miami erörtert, hieß es laut Axios von ukrainischer Seite. Ein US-Insider habe gesagt, dass die US-Regierung auch bereits europäische Partner informiert habe. Vom US-Präsidialamt war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung, die auch von US-Präsident Donald Trump vorangetrieben wurden, blieben bisher erfolglos. Delegationen aus Russland und der Ukraine hatten sich seit Mai zu drei Verhandlungsrunden in Istanbul getroffen, bei denen der Austausch von Gefangenen und die Rückgabe getöteter Soldaten vereinbart wurde. Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gab es bei den Treffen aber nicht. Russland lehnte eine Feuerpause ab und setzte die Angriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte fort.

Selenskyj zu Ukraine-Gesprächen in der Türkei eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen über eine Wiederbelebung der diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs in der Türkei eingetroffen. Dies teilte sein Präsidialamtschef Andrij Jermak am Mittwoch mit. Er gab zudem an, im "ständigen Austausch" mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zu stehen. Witkoff soll nach früheren ukrainischen Angaben an den Gesprächen in Ankara teilnehmen, hat seine Teilnahme bisher aber nicht bestätigt.

Selenskyj will mit seinem Besuch in der Türkei nach Angaben aus Kiew vor allem erreichen, dass die USA sich wieder stärker bei der Suche nach einer Friedenslösung engagieren. "Alle geplanten Treffen finden planmäßig und in einer sachlichen Atmosphäre statt", betonte Jermak mit Blick auf die USA. Selenskyj will demnach auf jeden Fall den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Russische Vertreter nehmen nicht an den Gesprächen teil.