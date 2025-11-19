NATO-Experten schlagen Alarm: Putin könnte uns besiegen

Die Frage ist nicht, ob, sondern wann ein russischer Angriff erfolgen werde.

Spätestens seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine wächst auch im restlichen Europa die Angst vor einem Krieg. In der litauischen Hauptstadt Vilnius haben nun hochrangige Außen- und Verteidigungspolitiker sowie Vertreter von Militär und Industrie bei einem nicht-öffentlichen Treffen über die russische Gefahr gesprochen. Die Experten schlagen dabei Alarm: Putin könnte den Westen in einem Krieg besiegen.

Wie die BILD berichtet, kamen die Fachleute beim Geheimgipfel zur Einschätzung, dass ein russischer Sieg über die Länder, die die NATO-Ostflanke verteidigen, wahrscheinlich ist. Putin sei es gelungen, seine Wirtschaft in Friedenszeiten auf eine Wirtschaft in Kriegszeiten umzustellen, währenddessen man im Westen immer noch auf hohe Qualität statt Masse in der Rüstungsindustrie setze.

© Getty

Zeit drängt

Der Westen würde nicht nur auf zu teure, sondern auch auf die falschen Waffensysteme zur Abwehr von Angriffen setzen, so die Experten weiter. Dabei würde die Zeit drängen: Der Einschätzung der Experten zufolge könnte ein russischer Angriff schon 2029/2030 bevorstehen.

Europa würde sich zudem auf die militärische Unterstützung der USA verlassen. Dies sei unter Präsident Trump aber ein Trugschluss, so die Experten. Den Fachleuten macht auch die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung Sorgen. Es sei unklar, wie sich die Bevölkerung bei andauernden russischen Attacken verhalten werde.